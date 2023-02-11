Париж, 11 февраля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Четвертая демонстрация против пенсионной реформы в столице Франции переросла в беспорядки, сообщает французская газета Le Figaro.

Jan Schmidt-Whitley/globallookpress.com Беспорядки в Париже

Столкновения с полицией произошли на улице Шаронн, в 11-м округе Парижа. Полиция использует слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции.

«Протестующие пытаются установить баррикаду», — говорится в публикации.

Протестное движение началось на площади Республики и завершится ближе к вечеру на площади Нации. Протестующие скандируют лозунг: «Будем бороться за пенсию в 60!», несут плакаты: «Макрон, сам иди на пенсию».

Согласно данным, собранным французской газетой Le Figaro, на улицы Франции вышли 321 тыс. демонстрантов.