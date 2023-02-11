Москва, 11 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Посол России в Великобритании Андрей Келин и посол России в Швейцарии Сергей Гармонин удостоены ордена Александра Невского. Указ о награждении российских дипломатов подписал президент РФ Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС Орден Александра Невского

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«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Гармонина Сергея Викторовича […] и Келина Андрея Владимировича», ― указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, были оценены заслуги заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого. Он награждён орденом Дружбы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин наградил бывшего посла Сирии Рияда Хаддада орденом Дружбы. Этой награды он удостоился за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений.