Путин наградил раненную в Соледаре военного корреспондента Елсукову орденом Мужества

Москва, , 14:30 — REGNUM Указ о награждении военного корреспондента Анастасию Елсукову издания Readovka орденом Мужества подписал президент России Владимир Путин. Документ 11 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Военный корреспондент Анастасия Елсукова Цитата из видео:"Раненную под Соледаром журналистку Анастасию Елсукову доставили в Москву»

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Анастасию Елсукову Алексеевну, военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Реадовка. ру», — говорится в документе.

При этом известно, что в январе 2022 года Елсукова была серьёзно ранена в Соледаре при обстреле со стороны вооружённых формирований Украины, после чего она была прооперирована в госпитале в Первомайске и доставлена в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ наращивает свою группировку в подконтрольной части Запорожской области.