Москва, 11 февраля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Глава Минспорта России Олег Матыцин раскритиковал министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука, предложившего создать «сборную беженцев» из российских и белорусских диссидентов. По его словам, подобные заявления унизительны для самого спикера, а не тех, в адрес кого он обращался.

MARK CRISTINO/ТАСС Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Сборная ОКР

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«Это говорит об уровне культуры соответствующего пана, ― сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС. ― И его желании внести раскол в единство спорта, нарушить все принципы и унизить спортсменов».

Напомним, ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, высказываясь о возможном допуске спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, предложил создать из представителей этих стран «сборную беженцев», за которую будут выступать российские и белорусские диссиденты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В январе 2023 года в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех из них, кто не поддерживает проведение специальной военной операции.