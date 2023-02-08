Париж, , 16:36 — REGNUM Решение о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года может принять летом текущего года. Об этом 8 февраля в ходе брифинга по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

Олимпийские кольца на площади Трокадеро в Париже © Гильем Бейкер/РИА Новости

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Он подчеркнул, что Франция выступает за полное применение санкций в отношении России, однако Париж дождётся решения МОК, который ранее призвал дать возможность российским спортсменам принимать участие в определённых международных состязаниях не под российским, а под нейтральным флагом.

«Это решение не касается Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, ― подчеркнул Веран. ― На их счёт решение должно быть принято к лету, пока же никакой официальной позиции со стороны МОК не было озвучено».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность допустить к Играм российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причём это может коснуться только тех из них, кто не поддерживает проведение специальной военной операции.

Как заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, после решений, принятых Международным олимпийским комитетом в 2022 году, имидж и репутация Олимпийских игр уничтожены. По его словам, раньше сама возможность участия в Играх воспринималась как главное событие в карьере любого амбициозного спортсмена. Однако теперь из самого значимого турнира на планете Олимпиада превратилась в площадку для политических манифестов и интриг.