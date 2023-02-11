Мелитополь, 11 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Командование ВСУ наращивает свою группировку в подконтрольной части Запорожской области. О скоплении вдоль линии соприкосновения до 20 тыс. украинских военных сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа миномета 2Б9 «Василек» в зоне СВО

«По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника», — цитирует Рогова РИА Новости.

Как отметил политик, известно и о планах киевских властей дополнительных поставок в этот район военной техники и боеприпасов. Однако, как считает Рогов, такого числа живой силы противника будет недостаточно для организации наступления. Тем не менее надо действовать на упреждение, заявил политик.

Читайте также: Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область

Напомним, ранее Рогов сообщил о том, что на запорожском направлении активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп. Они пытаются проникнуть вглубь территории и вести разведку боем.