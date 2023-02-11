Рогов рассказал, как украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область

Мелитополь, , 09:14 — REGNUM Украинская армия активизировала диверсионную деятельность, заявил 11 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Рогова, украинские ДРГ активизировались на запорожском направлении. «Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем», — цитирует Рогова РИА Новости.

Хотя эти поползновения российская сторона пресекает, украинские власти продолжают пытаться нарушить мирную жизнь в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил об отсутствии у Киева сил для наступления на запорожском направлении. Для реализации подобных планов ВСУ нужен дополнительный набор в армию, считает представитель Запорожской области.

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