Москва, 11 февраля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Плюсы и минусы присоединения СНТ к населенным пунктам разъяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Катков Александр/ТАСС Садоводческий кооператив «Пахра»

«Считается, что включение территории ведения садоводства в состав населенного пункта станет началом эпохи процветания бывших садовых территорий. Также есть мнение, что если СНТ ликвидировать, то все имущество вокруг сразу станет муниципальным. Плюсы перехода в деревню для садоводов очевидны, однако о минусах никто не задумывается», — отметил Чаплин.

Прежде всего, по словам парламентария, для того чтобы претендовать на получение различных муниципальных благ придется совершить маленький подвиг — изменить генеральный план поселения.

«При этом такое изменение возможно, только если ширина дорог в СНТ удовлетворяет требованиям, предъявляемым к дорогам в населенных пунктах. А если нет, то нужно быть готовым к изъятию части участка», — сказал депутат Госдумы.

После изменения категории земли необходимо будет поменять вид разрешенного использования земельного участка и доплатить в бюджет определенный процент от разницы между кадастровыми стоимостями участков, отметил он.

«В некоторых регионах, где ставка земельного налога для земель для ИЖС отличается от ставки для земель ведения садоводства, может вырасти налог и кадастровая стоимость», — разъяснил депутат.

Также интересен вопрос о том, можно ли оставить территорию бывшего СНТ закрытой или же она должна быть открыта для любого желающего.

Коме того, вопрос о том, обязан ли муниципалитет взять на баланс имущество, которое раньше строилось садоводами и содержалось товариществом за счет взносов садоводов, не имеет однозначного ответа, так как не совсем ясно, где в бюджете муниципального образования брать деньги на обслуживание новой территории, особенно если размер отчислений по земельному налогу вырастет незначительно, говорит Чаплин.

В целом парламентарий не думает, что в ближайшее время стоит ждать массового прекращения СНТ как юридических лиц и присоединения их к населенным пунктам.

«Инфраструктура не рассчитана на значительное увеличение числа обслуживаемых лиц», — заключил Чаплин.

Ранее Госдума приняла закона о возможности включения СНТ в состав ближайшего населенного пункта. Мособлдума на этой неделе приняла закон о присоединении садоводческих товариществ к населенным пунктам.

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