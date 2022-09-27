Красногорск, , 12:20 — REGNUM В Московской области на садовых и огородных земельных участках в СНТ можно выращивать кур и кроликов, но для собственных нужд, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Кролики

Отмечается, что содержание птиц и кроликов на территории СНТ не должно противоречить целям деятельности товарищества, которые указаны в уставе.

Необходимо выполнить ряд условий: в частности, нельзя загрязнять окружающую среду производственными отходами и возбудителями заразных болезней животных и т.д.

ИА REGNUM ранее сообщало, Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон, разрешающий садоводам разводить кур и кроликов.

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