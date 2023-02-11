Санкт-Петербург, 11 февраля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девятилетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после нападения питбуля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Светлана Шевченко/РИА Новости Машина скорой помощи

«Сотрудниками полиции проводится проверка в отношении хозяина собаки, покусавшей девочку в Красносельском районе», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что 51-летний хозяин собаки выгуливал питомца без намордника и поводка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована», — уточнили в ГУ МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковном Пушкино подросток, который выгуливал собаку, спустил бульдога на детей. В результате нападения пострадали трое человек.