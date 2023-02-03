Пушкино, Московская область, , 17:09 — REGNUM Подросток, который выгуливал напавшую на детей собаку в подмосковном Пушкино, не попытался остановить животное. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях и телеграм-каналах.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сначала в кадре виден ребёнок, который отбивается от собаки и кричит. Подоспевший хозяин берёт её за поводок, а в это время с противоположной стороны к ним приближаются двое других детей. Увидев собаку, они пытаются отойти подальше, но хозяин спускает собаку с поводка. Животное нападает на девочку в розовой куртке, ей на помощь приходит мужчина.

Напавшая собака — английский бульдог, в результате её нападения пострадали трое малолетних детей, сообщили в прокуратуре Московской области. Инцидент произошёл вечером 2 февраля.

У четырёхлетней девочки покусано лицо, ей оказали помощь в больнице.

С собакой гулял подросток, который якобы не смог её удержать. Теперь правоохранители ищут мальчика, который первым пострадал от атаки бульдога. Известно, кому принадлежит собака. Хозяева грозят подать в суд на детей, которые, как они утверждают, сами разозлили бульдога, сообщает телеграм-канал «Типичное Пушкино».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту нападения собаки в городе Пушкино возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

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