Москва, 10 февраля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Уже в ближайший месяц на российских видеосервисах будет невозможно посмотреть фильмы и анимационные проекты студии Disney. Об этом 10 февраля сообщает газета «Ведомости».

EPA/DAVID SWANSON/ТАСС Disney

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Уточняется, что продукция Disney будет недоступна в российских онлайн-кинотеатрах, таких как «Кинопоиск», Ivi и Okko, с марта.

Как пояснили в беседе с изданием топ-менеджеры сервисов, в марте заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии в России. При этом киностудия не планирует продлевать контракты.

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Представители платформ и российского офиса Disney отказались от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля в России перестали быть доступны фильмы о Гарри Поттере. Как пояснили в пресс-службе Amediateka, срок лицензионных прав на этот контент закончился в плановом порядке 31 января.

Напомним, в марте 2022 года Disney объявила о приостановке своей деятельности в России. Также после начала спецоперации о приостановке работы в России заявили кинокомпании Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures.