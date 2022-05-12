Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Компания The Walt Disney оценила потери, связанные с закрытием в России одноимённого телеканала.

Walt Disney

Как следует из отчётности, компания из-за обесценивания нематериальных активов в России, связанных с закрытием телеканала, уже потеряла 195 млн долларов. О приостановке деятельности в РФ было объявлено 10 марта.

«Компания зафиксировала расходы на общую сумму $195 млн из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», — сказано в отчёте компании.