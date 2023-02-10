Песков не исключил, что участников СВО пригласят на оглашение послания Путина Федеральному собранию

Москва, , 13:43 — REGNUM Возможность присутствия на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию новых категорий приглашённых, в том числе участников специальной военной операции (СВО), не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 10 февраля журналистам.

Участники СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, теперь начнётся формирование списка приглашённых, среди которых есть традиционные категории, а в силу специфики текущей ситуации появятся и новые категории.

«Наверняка можно говорить о том, что они будут приглашены», — сказал он в ответ на уточняющий вопрос о том, что можно ли ожидать в числе приглашенных на оглашение послания участников СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделает акцент на текущей политической ситуации: спецоперации, экономике и социальной сфере