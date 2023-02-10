Москва, 10 февраля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделает акцент на текущей политической ситуации: специальной военной операции (СВО), экономике и социальной сфере. Об этом 10 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«На текущей ситуации», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, на чём глава Российского государства сделает акцент в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Также Песков утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли такими темами спецоперация ВС России, ситуация в экономике и социальные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что оглашение послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе.