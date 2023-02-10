Москва, 10 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Россия намерена сократить в марте добычу нефти. Об этом журналистам сообщил 10 февраля российский вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки», — сказал Новак, отметив, что этот шаг поможет восстановить рыночные отношения.

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По его словам, Россия реализовала весь объем производимой нефти. При этом, как сообщалось ранее, Москва не будет продавать нефть тем странам, которые придерживаются принципов ценового потолка. Этот механизм, по словам вице-премьера, может повлиять на дефицит нефти и продукции в других отраслях.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что введённые в отношении российской нефти ограничения навредят европейским потребителям. Меры приведут к дисбалансу на рынке, отметил Новак.