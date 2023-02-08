Москва, , 13:37 — REGNUM Введённые в отношении российских нефтепродуктов ограничения приведут к дисбалансу на рынке, пострадают европейские потребители, сообщил 8 февраля журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Призвав европейцев «думать о будущем», Новак сказал: «А в будущем, если руководствоваться такими решениями, как эмбарго и введение потолков цен, — может быть большой дисбаланс, дефицит энергоресурсов, снижение инвестиций в эту сферу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны G7, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели с 5 февраля потолок цен на российские нефтепродукты.

Потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель был введён 5 декабря 2022 г. Пересмотр уровня потолка цен на нефть ожидается в марте текущего года для оценки эффекта потолка цен на нефтепродукты.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак заявил, что странам Европы нужны российские нефтепродукты