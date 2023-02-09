Берлин, , 19:03 — REGNUM Киев не собирался выполнять Минские соглашения. В этом в интервью журналу Spiegel признался президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский © EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС

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«Что касается «Минска» в целом, я сказал [президенту Франции] Эммануэлю Макрону и [экс-канцлеру Германии] и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», — сказал Зеленский.

Такое же заявление украинский лидер, по его словам, сделал и в беседе с президентом России Владимиром Путиным в 2019 года на первой и последней встрече с ним в «нормандском» формате. Зеленский объяснил свое решение не соблюдать минские соглашения тем, что в документе не был прописан вопрос о Крыме.

Президент Украины добавил, что киевские власти использовали Минские соглашения только для обмена военнопленных.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание минских соглашений дало Украине время, позволило реализовать реформу вооружённых сил, а также сформировать международную коалицию против России.

То, что Минские соглашения были ложью, прямо признали и зарубежные политики: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд. По их словам, они были нужны лишь для того, чтобы готовить войну против России.