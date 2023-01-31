Представитель Кремля Дмитрий Песков: Меркель, Олланд и Порошенко подтвердили правоту Путина

Москва, , 15:27 — REGNUM Заявления экс-лидера Украины Петра Порошенко, а также бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда относительно сознательного неисполнения Минских соглашений служат еще одним доказательством того, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было верным, заявил 31 января журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель (слева направо) во Дворце независимости в Минске после переговоров © Николай Лазаренко/РИА Новости

Напомним, основной план из 13 пунктов, официально именуемый «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» и известный в сокращении как «Минск-2», был согласован в феврале 2015 года, за ним последовала серия дипломатической переписки.

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В интервью с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которое было показано 30 января в документальном фильме «Путин против Запада» британской телерадиовещательной корпорацией BBC, бывший украинский лидер заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине время, позволило реализовать реформу вооруженных сил, а также сформировать международную коалицию против России.

Ранее то, что Минские соглашения были ложью, прямо признали и зарубежные политики: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

11 февраля 2015. Президент России Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко (слева направо на первом плане) во Дворце независимости в Минске во время встречи по урегулированию кризиса на Украине © Николай Лазаренко/РИА Новости

Комментируя публичные откровения Меркель, Владимир Путин сказал, что переговоры и сами соглашения были нужны Западу лишь для того, чтобы успеть создать из Украины более сильного врага для нашей страны.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил о подрыве доверия России к НАТО и Евросоюзу.

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«Уверен, как негативное резюме войдут в историю Минские соглашения, учитывая циничные признания Меркель, Олланда и Джонсона об изначальном целенаправленном обмане, об имитации мирных переговоров с их стороны для того, чтобы выиграть время и вооружить Украину», — подчеркнул в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, происходящее в высшей степени цинично еще и потому, что за «неисполнение Минских соглашений» вводилось большинство санкций с их стороны против России.

СМИ даже вспомнили пророческое высказывание ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского от 5 апреля 2021 года: «Зеленский не понимает, что он последний президент Украины. Потому что никакой Украины больше не будет. Перед ними поставлена одна задача — спровоцировать крупный конфликт на территории Украины».

Владимир Жириновский © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Этим объясняется игнорирование исполнения Минских соглашений и накачивание Киевского режима западным вооружением, считает российский политолог и журналист Руслан Осташко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что сознательное невыполнение Минских соглашений украинскими и западными политиками служит очередным доказательством того, что решение о начале СВО было верным, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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