Москва, 18 марта, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Политика Центрального банка РФ добивает российские предприятия во время кризиса. Об этом 18 марта, как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», профессор Международного института управления Николай Пучков.

«Что делает Центральный банк РФ, который находится под управлением МВФ? Во время кризиса ЦБ РФ повышает свою учетную ставку и тем самым заставляет коммерческие банки повышать кредитные ставки для промышленности и сельского хозяйства. То есть во время кризиса он добивает эти предприятия. Это мы видели в течение последних 10 лет. Это роль Центрального банка. Сейчас в РФ для малого и среднего бизнеса получить кредит практически невозможно в силу высоких процентных ставок», — сказал Пучков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику ЦБ РФ раскритиковал экономист Константин Ордов.