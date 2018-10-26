9 Февраля
 
8:35

В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций.

8:34

В сети появилось видео расстрела военным ВСУ сдавшегося в плен бойца ВС РФ

Видеозапись расстрела военным вооружённых формирований Украины сдавшегося в плен российского военного обнародовал 9 февраля телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

8:25

Часть правительства Великобритании сомневается в том, что страна сможет направить истребители на Украину, сообщает The Independent со ссылкой на источники. Более того, один из членов кабмина заявил, что у Лондона «нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить» Киеву.

8:24

Армия России продолжает наступать на купянском, лиманском, артёмовском, авдеевском и новопавловском направлениях, активно применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ, — сводка Генштаба ВСУ.

8:23

Марочко: Киев перебрасывает в ЛНР резервы с Западной Украины

Из-за успехов российских войск руководство вооружённых формирований Украины вынуждено вести переброску дополнительных сил и средств, а также использовать резервы, в том числе — из западной части страны. Об этом 9 февраля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

8:22

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали корреспонденту RT о положении ВСУ в Артёмовске:

«Артёмовск для них — клоака их ненависти к нам, куда они стягивают все свои силы. Поэтому иностранцы всё чаще встречаются на самой передней линии. Скоро они закончатся, и будет ещё проще».

8:21

В Стародубском муниципальном округе в Брянской области сбили девять украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

8:20

В ходе разведки командир отделения младший сержант Максим Беломестнов со своим личным составом обнаружил опорный пункт противника и принял решение вступить в бой. Российские военнослужащие, используя рельеф местности, заняли выгодные позиции и открыли огонь на поражение, сообщает Минобороны РФ. Максим Беломестнов, умело командуя отделением, действовал на передовом рубеже атаки. В бою он лично уничтожил трех боевиков из стрелкового оружия, а также гранатой вывел из строя вражеский пулемет. Противник, понеся тяжелые потери, отступил, а российские военнослужащие заняли опорный пункт.

Через некоторое время боевики, собираясь нанести артиллерийский удар, в качестве корректировщика запустили беспилотный летательный аппарат. Максим Беломестнов обнаружил вражеский квадрокоптер и поразил его прицельным огнем из стрелкового оружия.

Благодаря высокому уровню профессионализма младшего сержанта Беломестнова и самоотверженности его подчиненных удалось занять опорный пункт противника, что в дальнейшем позволило подразделениям ВС РФ прочно закрепиться на данном рубеже.

8:18

На Ставрополье введен режим КТО для пресечения теракта

В Ставропольском крае вечером 8 февраля введен правовой режим контртеррористической операции. По решению оперативного штаба эта мера предпринята силовиками и спецслужбами для пресечения теракта, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Уточняется, что режим КТО действует на территории хутора Петровский в Советском городском округе.

8:16

Американская компания SpaceX ограничила использование Украиной спутников Starlink в военных целях, в том числе для управления дронами, аявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. По её словам, интернет Starlink никогда не предназначался для превращения в оружие.

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8:14

В РФ разработана граната, создающая маскировочное противоракетное облако

В России завершены испытания специальных гранат, способных защитить людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет.

8:13

Зеленский заявил об изменении позиции Макрона к России

Французский лидер Эммануэль Макрон «по-настоящему» изменил свою позицию по отношению к России, заявил в интервью газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский.

Так он ответил на вопрос о том, поменялись ли убеждения Макрона с того момента, как глава Франции призывал избегать гонений в адрес РФ. По словам Зеленского, именно французский лидер стал первым, кто начал поставки танков Киеву.

8:12

Американский ветеран заявил о желании пожать руку Путину

Ветеран армии США писатель Ноктис Дрейвен заявил, что хотел бы пожать руку президенту России Владимиру Путину.

Дрейвену задала вопрос бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Вопрос был сформулирован так: «Что бы вы спросили, встретившись с Путиным?»

8:10

Губернатор Брянской области сообщил о ликвидации украинских БПЛА

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена российской системой противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

8:09

Небензя оценил поставку западных танков на Украину

Передача Западом сотен новых танков Украине не повлияет на ход боевых действий в рамках специальной военной операции России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 8 февраля на заседании Совета Безопасности организации.

8:08

Поражаем цели в любое время: Минобороны РФ показало ночную боевую работу расчетов РСЗО «Торнадо-С» ЗВО в ходе спецоперации. В кабине — детские рисунки и письма. Мужественные и смелые военные с трепетом относятся к таким посланиям и берут их с собой на боевые задания.

«Эти детские письма и рисунки. Я считаю, что это важно. Значит, люди помнят и знают, что мы здесь и для чего мы здесь. Мы воюем за Родину и за правду», — рассказал начальник расчета с позывным Гром.