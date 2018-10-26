Российские войска к 351-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине сохраняют высокий наступательный темп на нескольких направлениях. По данным Минобороны РФ, на донецком только за сутки погибли более 140 украинских военных. На херсонском в районе населенного пункта Ольговка контрбатарейная борьба привела к уничтожению миномётного расчёта ВСУ (Вооруженных сил Украины).

В любое время для и ночи расчеты РСЗО «Торнадо-С» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с боеприпасами и ГСМ, узлы связи и другие важные цели, находящиеся на большом удалении. Боевая машина оборудована автоматической системой навигации, что даёт возможность занимать стартовую позицию в кратчайшие сроки.

Обращает на себя внимание также то, что, пока украинский президент Владимир Зеленский использовал свои таланты шоумена в Великобритании, выпрашивая боевые самолёты, которые он пафосно назвал «крыльями свободы», в интернете появились леденящие кадры того, как украинские солдаты расстреливают пленных российских бойцов. Видеозапись свидетельствует о том, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он, и, не дождавшись ответа, стреляет в голову. Затем показан другой, как утверждается, российский солдат — он тоже лежит. Судя по разговору украинцев, у него в руке граната.

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ВСУ тем временем стягивают силы для контрнаступления в ЛНР, информирует врио главы республики Леонид Пасечник. По заявлению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, пока ВСУ могут воевать, поток оружия не прекратится.

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Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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