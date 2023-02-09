Киев, 9 февраля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Видеозапись расстрела военным вооружённых формирований Украины сдавшегося в плен российского военного обнародовал 9 февраля телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики ВСУ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как боевики ВСУ допрашивают лежащих на земле в снегу и сдавшихся в плен российских военных, в ходе допроса один из допрашивающих хладнокровно расстреливает одного из бойцов Вооружённых сил (ВС) РФ. Также в конце видеозаписи военный ВСУ выкрикивает лозунг украинских националистов.

При этом не уточняется место и время, когда была снята эта видеозапись. Судьба остальных российских пленных неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко написал, что из-за успехов российских войск руководство вооружённых формирований Украины вынуждено вести переброску дополнительных сил и средств, а также использовать резервы, в том числе — из западной части страны.