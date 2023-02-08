Лондон, 8 февраля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III принял президента Украины Владимира Зеленского в своей лондонской резиденции. Об этом 8 февраля сообщает британский телеканал Sky News.

president.gov.ua Карл III и Владимир Зеленский

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На встречу с британским королём в Букингемском дворце украинский лидер пришёл в джемпере и брюках в стиле милитари. Монарх пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими фразами.

Как сообщало ИА REGNUM, это первый визит Зеленского в Лондон с начала спецоперации России на Украине. Ранее в рамках визита состоялась встреча украинского лидера с премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком. Темой разговора стала поддержка Украины.

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Кроме того, в ходе выступления в парламенте Великобритании украинский президент поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины и сразу попросил поставить Киеву боевую авиацию.

Добавим, что в ходе своего визита Зеленский планирует встретиться с лидером оппозиционной Лейбористской партии Киром Стармером и спикером палаты общин Линдси Хойлом, а также рядом других британских политиков. Также запланировано посещение полигона, на котором проходят обучение военнослужащие ВСУ.