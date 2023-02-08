Зеленский заранее поблагодарил Великобританию за «мощные самолёты»

Лондон, , 18:29 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом сообщает CNN.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Зеленского, Лондон начал помогать Киеву раньше остальных. Президент поблагодарил за оказанную помощь и сразу попросил поставить на Украину боевую авиацию.

«Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всех вас — заранее — за мощные английские самолёты», — сказал украинский политик в конце выступления.

Напомним, ранее в Лондоне отметили, что нецелесообразно поставлять Киеву состоящие на вооружении британской армии истребители Typhoon или F-35 из-за сложности при управлении ими и обслуживании. При этом премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что такие поставки возможны.

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