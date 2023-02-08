Зеленский в парламенте Великобритании призвал поставить Киеву самолёты
Лондон, 8 февраля 2023, 18:29 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, поблагодарил британские власти за поддержку Киева с «первых секунд» после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом сообщает CNN.
По словам Зеленского, Лондон начал помогать Киеву раньше остальных. Президент поблагодарил за оказанную помощь и сразу попросил поставить на Украину боевую авиацию.
«Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всех вас — заранее — за мощные английские самолёты», — сказал украинский политик в конце выступления.
Напомним, ранее в Лондоне отметили, что нецелесообразно поставлять Киеву состоящие на вооружении британской армии истребители Typhoon или F-35 из-за сложности при управлении ими и обслуживании. При этом премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что такие поставки возможны.
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