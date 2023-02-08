Москва, 8 февраля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учеными 8 февраля поддержал идею создания единой базы данных об исследованиях Арктики.

Павел Львов/РИА Новости Ледник на острове Чампа в составе архипелага Земля Франца-Иосифа

Путин поддержал идею, выдвинутую доктором физико-математических наук Александром Осадчиевым о создании единой базы данных о государственных исследованиях в Арктике. Ученый предположил, что доступ к базе может быть открыт для академиков, представителей Росгидромета, корпоративных научных деятелей.

«Есть ограничения связанные с безопасностью, но создавать, конечно, нужно. Мы обязательно над этим поработаем», — сказал президент.

Глава российского государства подчеркнул, что исследовательской информации по Арктике много, но вся она разрознена по разным ведомствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что молодые ученые будут действовать смело, и даже дерзко.