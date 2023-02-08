Москва, , 16:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает, что молодые ученые будут действовать смело, и даже дерзко и решительно. Глава российского государства обратился к молодым ученым 8 февраля во время церемонии вручения премий в области науки и инноваций за 2022 год.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно», — сказал Путин, напомнив, что задачи перед ними «стоят огромные».

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Кроме того, президент полагает, что молодые ученые будут «ориентироваться на амбициозные цели, искать нестандартные решения».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин во время награждения молодых учёных заявил о необходимости на опережение создавать в России собственные конкурентные продукты.