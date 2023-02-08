Берлин, 8 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Будущее Украины связано с Европейским союзом. Об этом 8 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Олаф Шольц

«На предстоящем Совете ЕС мы подтвердим обещание, которое совет дал украинцам и украинкам в июне прошлого года», — сказал Шольц, добавив, что «Украина принадлежит Европе».

Ранее канцлер отметил, что Германия не намерена участвовать в постоянном повышении ставок в вопросе вооружения Украины.

Подробнее в материале: Канцлер Германии Шольц рассказал, что вредит сплоченности Запада

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в ЕС. В июне ЕС одобрил предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Отметим, что Турция находится в статусе кандидата с 1999 года.