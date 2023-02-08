Берлин, , 15:33 — REGNUM Берлин не будет участвовать в постоянном повышении ставок в вопросе вооружения Украины, заявил 8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц в Бундестаге.

Олаф Шольц (с) РИА Новости

По словам канцлера, сплоченности Запада вредит повышение ставок, конкурентная борьба под девизом «боевые танки, подлодки, самолеты — кто потребует больше».

«Что вредит, так это броские внутриполитические заявления, критика партнеров и союзников на открытой арене. Германия не будет в этом участвовать», — заявил Шольц.

Кроме того, Олаф Шольц подчеркнул, что Германия не намерена принимать решения, которые сделают Североатлантический альянс (НАТО) воюющей стороной на Украине.

Ранее 8 февраля в интервью газете Bild министр обороны Германии Борис Писториус позволил себе жесткое высказывание в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.