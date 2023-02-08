Путин заявил, что власти РФ будут оказывать поддержку начинаниям российских учёных

Москва, , 16:16 — REGNUM Условия для поддержки всех начинаний молодых российских учёных и их коллег будут создавать власти РФ. Об этом 8 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения молодых учёных в День российской науки.

Научный сотрудник в лаборатории © Константин Михальчевский/РИА Новости

Как отметил глава Российского государства, успехи отечественных учёных являются наглядным свидетельством результатов действующих программ развития науки, что укрепление учреждений общего и высшего образования, а также научной инфраструктуры вкупе с созданием новых исследовательских центров и лабораторий «приносит нужные плоды».

«Впредь с учетом исключительной значимости отечественной науки для дальнейшего развития нашей страны, обеспечения ее суверенитета государство обязательно будет создавать условия и поддерживать все ваши начинания, все ваши и начинания ваших коллег», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что собственные конкурентные продукты в медицине, экологии, энергетике и других сферах на опережение необходимо создавать России.