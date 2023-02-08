Москва, 8 февраля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Собственные конкурентные продукты в медицине, экологии, энергетике и других сферах необходимо на опережение создавать России. Об этом 8 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения молодых учёных в День российской науки.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Всё нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что в этом вопросе нужно действовать нелинейно, буквально являясь первопроходцами, и почеркнул, что у России имеется для этого фундамент.

«Это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в День российской науки в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год.