Москва, 8 февраля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В течение минувших суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 ракет американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и десять беспилотников вооружённых формирований Украины. Об этом 8 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны Росии/РИА Новости Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что это произошло около населённых пунктов Житловка, Стельмаховка и Краснореченское в Луганской Народной Республике, Скельки и Верхняя Криница в Запорожской области, Старая Збурьевка в Херсонской области, Трудовской и Куйбышево в Донецкой Народной Республике, а также возле Табаевки в Харьковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние 24 часа Вооружённые силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили свыше 35 военных ВСУ.