Москва, 8 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. За последние 24 часа Вооружённые силы (ВС) России на купянском направлении уничтожили свыше 35 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 8 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Как отметил официальный представитель Минобороны, штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки российских войск нанесли поражение живой силе и военной технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад украинских военных около населённых пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возращенных из плена бойцов ВСУ украинские власти снова отправляют на передовую.