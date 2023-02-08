Москва, 8 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День российской науки в Кремле вручил премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что премий удостоены пять лауреатов за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработку технологии испытания сложных технических устройств.

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Так, кандидат технических наук из Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов разработал технологию, которая позволяет проводимый на поверхности крекинг нефти перенести под землю. Кандидаты химических наук из Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов удостоены награды за работы в области «зелёной химии».

Ещё один лауреат ― доктор физико-математических наук из Института океанологии РАН Александр Осадчиев изучает лёд в Северном Ледовитом океане. Автором впервые детально описаны механизмы, управляющие опреснением трёх арктических морей ― Карского, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Также им впервые показана зависимость крупномасштабного пресноводного переноса в Арктике от внешних гидрометеорологических и океанографических условий.

«С практической точки зрения результаты Осадчиева важны для прогноза и оценки последствий глобальных климатических изменений, происходящих в Арктической зоне России под влиянием естественных и антропогенных факторов», ― отметили в Институте океанологии имени Ширшова РАН.

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Также по закрытой тематике награждён сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Иван Фесенко. Премии он удостоен за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны.

Напомним, ежегодная премия присуждается с 2008 года молодым учёным, внёсшим значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие в экономической и социальной сферах, а также укрепление обороноспособности России.