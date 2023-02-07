Москва, , 11:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении премий молодым ученым. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Молодые ученые в России Ilkasan 02

«Присудить премии президента Российской Федерации в области науки и инновации для молодых ученых за 2022 год и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации в области науки и инновации для молодых ученых», — говорится в указе.

Глава российского государства отметил достижения Осадчиева Александра в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, потому что они важны для «обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути».

Владимир Путин также присудил премии кандидату технических наук Мухаматдинову Иреку за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов, а также кандидатам химических наук Ирине Тимофеевой и Андрею Шишову за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов.