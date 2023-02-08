Москва, , 11:29 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации спасли этой ночью из-под завалов мужчину в сирийском городе Алеппо, который несколько суток пробыл без воды и еды. Кадры работы российских спасателей в Алеппо опубликовало 8 февраля Минобороны России.

Спасенный из под завалов мужчина Цитата из Минобороны РФ. 2023. Турция

Минобороны РФ показало кадры работы военнослужащих батальона военной полиции ВС РФ по разбору завалов, извлечение пострадавшего из-под обломков зданий, транспортировка в безопасное место для оказания необходимой помощи.

«Военнослужащие российской группировки войск в Сирии оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на четырех развернутых донорских пунктах в Алеппо, Хама, Джебла и Стаму ведется забор донорской крови. На восьми развернутых пунктах выдают гуманитарную помощь, в том числе за текущие сутки выдано более 9,5 тонн продовольствия.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило о переданной жителям Сирии гуманитарной помощи

Согласно данным Минобороны РФ, в ходе спасательных работ с привлечением российских военнослужащих из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 пострадавшим.

Напомним, мощное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Жертвами землетрясения в Турции стали свыше шести тысяч человек. По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 812 человек, более 1,4 тыс. пострадали.