Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии

Дамаск, , 08:09 — REGNUM Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передают гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо, пострадавшим от недавнего землетрясения в республике.

Гуманитарная помощь Минобороны.рф

Минобороны РФ 8 февраля опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись с раздачей помощи. На кадрах представлена работа гуманитарного пункта, который находится в церкви Марьэльяс. Здесь собираются люди, которые остались без жилья.

Выдача российскими военнослужащими гумпомощи пострадавшим от землетрясения в Сирии. Минобороны РФ.

Кроме того, еще один пункт помощи создан на базе бывшего зала торжеств. Нуждающиеся получают от российских военных продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что ВС России продолжают проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в арабской республике. По его словам, российским военным удалось спасти по меньшей мере 42 человека.

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