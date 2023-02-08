Мелитополь, 8 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В связи с анонсированными Западом поставками Киеву дальнобойных снарядов GLSDB и ракет большой дальности для HIMARS председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал не ждать, пока ВСУ начнут наносить удары по находящимся в тылу городам, а перенести линию фронта на 150 км вглубь Украины.

Владимир Рогов Владимир Рогов

В интервью РИА Новости общественный деятель напомнил, что бомбы GLSDB могут ударить по объекту, который находится на расстоянии 150 км.

Бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB — гибрид ракеты и планирующей бомбы. Конфликт на Украине будет первым боевым применением этого оружия. Оно запускается из наземного комплекса HIMARS, набирает высоту примерно 10 километров, после чего двигатель отстыковывается, бомба расправляет крылья и может планировать на цель и при этом маневрировать.

По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, боевая часть весом 90 кг пробивает бетон толщиной до 120 сантиметров. Дальность поражения 150 километров, при этом она может облетать препятствия, разворачиваться и даже двигаться в сторону, обратную выстрелу. По его оценке, дальности действия хватит, чтобы поразить цели в Крыму, в Луганске, Мариуполе и других регионах России.

США уже готовятся передать Украине снаряды GLSDB, отмечая, что оставляют вопрос ударов по российским регионам на усмотрение Киева.

«Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, передают ли США эти снаряды Киеву для вероятного захвата Крыма.

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Хотя официальные украинские лица публично не признавали нападения за пределами границы, глава СНБО Украины Алексей Данилов уже заявил, что Киев уверен в своем праве обстреливать территорию России.

«Сможет ли наша ПВО перехватывать этот тип боеприпаса? Да, сможет. Зависит от количества выпущенных ракет сразу и насыщенности наших систем ПВО в секторе их применения. Ну и у этого боеприпаса есть слабая сторона: подлётная скорость значительно ниже, чем у аналогов», — рассуждает в колонке RT военный эксперт Даниил Безсонов.

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«Охота на них (бомбы GLSDB — прим. ИА REGNUM) может осуществляться в том числе с применением кумулятивных снарядов с беспилотников, включая простейшие FPV-дроны. Они могут успешно адаптироваться для применения в формате управляемой авиабомбы или барражирующего боеприпаса», — пояснил Pravda. Ru руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призывает не ждать, пока ВСУ начнут наносить удары передаваемыми Киеву дальнобойными снарядами GLSDB и ракетами большой дальности для HIMARS, а уже сейчас сдвинуть линию фронта на 150 километров вглубь территории постукраинского пространства.