Если Киев получит самонаводящиеся ракеты GLSDB, Россия сменит тактику
Reuters: если Киев получит самонаводящиеся ракеты GLSDB, Россия сменит тактику
Вашингтон, 3 февраля, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Из-за обещанных поставок Украине от США самонаводящихся ракет GLSDB дальностью более 150 км, ВС РФ могут сменить боевую тактику. Об этом военные эксперты рассказали Reuters.
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Эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако считает, что Украина выиграет от ракет большей дальности, но и поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», который «заставит русских гадать», что предпримут ВСУ.
По мнению украинского военного эксперта Александра Мусиенко, с тем боевым арсеналом, который есть у киевской армии сейчас, она не способна атаковать объекты на расстоянии более 80 км. Но с поставками GLSDB ситуация изменится — ВС России «придётся адаптироваться» и «перемещать военные объекты ещё дальше от линии фронта».
Ракеты ВСУ могут получить весной.
Как сообщало ИА REGNUM, с каждым днём приближается тот момент, когда на Украине не останется действующих военных самолётов, так как они выходят из строя один за другим. Об этом рассказал украинский пилот с позывным «Джус».