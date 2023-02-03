Вашингтон, 3 февраля, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Из-за обещанных поставок Украине от США самонаводящихся ракет GLSDB дальностью более 150 км, ВС РФ могут сменить боевую тактику. Об этом военные эксперты рассказали Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Эксперт по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако считает, что Украина выиграет от ракет большей дальности, но и поставки GLSDB являются «действительно важным шагом», который «заставит русских гадать», что предпримут ВСУ.

По мнению украинского военного эксперта Александра Мусиенко, с тем боевым арсеналом, который есть у киевской армии сейчас, она не способна атаковать объекты на расстоянии более 80 км. Но с поставками GLSDB ситуация изменится — ВС России «придётся адаптироваться» и «перемещать военные объекты ещё дальше от линии фронта».

Ракеты ВСУ могут получить весной.

Как сообщало ИА REGNUM, с каждым днём приближается тот момент, когда на Украине не останется действующих военных самолётов, так как они выходят из строя один за другим. Об этом рассказал украинский пилот с позывным «Джус».