Ефремов, Тульская область, 7 февраля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в городе Ефремове Тульской области, который рухнул в результате хлопка газовоздушной смеси. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, на данный момент спасено пять человек.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

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«К сожалению, четыре человека погибли», ― добавили в ведомстве.

При этом под завалами, по предварительной информации, остаются ещё два человека.

Напомним, ранее телеграм-канал 112 сообщил о пяти погибших и пяти пострадавших при взрыве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ефремове из-за взрыва газа произошло обрушение части пятиэтажного дома. К месту ЧП на улице Химиков незамедлительно были направлены все экстренные службы города. К разбору завалов привлечено 12 единиц техники и 42 человека. К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства.