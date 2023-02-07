Ефремов, Тульская область, , 17:42 — REGNUM Поиск людей, которые могут находиться под завалами обрушившейся части дома в городе Ефремове Тульской области, начали спасатели, сообщает 7 февраля со ссылкой на источник в экстренных службах РИА Новости.

Обрушение в подъезде жилого дома. Цитата из видео с канала: @xcellentshorts

По другим источникам, из-под завалов спасли ребёнка. По некоторым данным, погибли в результате обрушения дома пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ефремове из-за взрыва газа произошло обрушение части пятиэтажного дома. По предварительной информации, четыре человека погибли, трое пострадали.

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