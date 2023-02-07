В Тульской области обрушилась часть пятиэтажки после взрыва газа
Ефремов, Тульская область, 7 февраля 2023, 17:34 — REGNUM Четыре человека погибли в городе Ефремов (Тульская область) в результате взрыва бытового газа, сообщает 7 февраля ТАСС.
Ещё трём людям оказывают медицинскую помощь.
В результате взрыва в многоквартирном доме обрушился подъезд. Взрыв прогремел в пятиэтажке — доме номер 2 на улице Химиков. Проводится спасательная операция.
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