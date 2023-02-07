Химки, Московская область, 7 февраля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В Сети появились подробности конфликта между школьницами, который произошёл в подмосковных Химках. По данным телеграм-канала Mash, пострадавшая девочка получила как минимум 26 ударов ножом в лицо. Кроме того, на теле у неё обнаружено и ещё 20 ранений и порезов.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

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11-летняя ученица потеряла много крови и была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Вскоре школьницу для дальнейшего лечения доставят на вертолёте в больницу в Люберцах.

Как рассказал отец девочки, он получил от матери нападавшей смс-сообщение с формальными извинениями.

«Извините нас», ― написала женщина.

Одноклассницы заверяют, что не знали о конфликте между сверстницами. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, в ходе конфликта между двумя ученицами пятого класса лицея №10 в городе Химки одна из его участниц нанесла другой множество ударов ножом. С полученными ранениями 11-летнюю девочку госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней и халатности должностных лиц учебной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии подростки систематически истязали девочку-инвалида. На видео, появившемся в Сети, видно, как три подростка замахиваются на девочку и бьют её на глазах других школьников. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому поводу уголовное дело.