Пострадавшая в конфликте в лицее в Химках школьница находится в тяжелом состоянии

Химки, Московская область, , 16:30 — REGNUM Состояние пострадавшей в результате ножевых ранений в лицее города Химок школьницы оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщили 7 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Нападение с ножом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в ведомстве.

Напомним, в ходе конфликта между двумя ученицами пятого класса лицея №10 в городе Химки одна из его участниц нанесла другой множество ударов ножом. С полученными ранениями 11-летнюю девочку госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней и халатности должностных лиц учебной организации.