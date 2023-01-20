Москва, 20 января, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Подростки систематически истязали девочку-инвалида в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому поводу уголовное дело, сообщает 20 января пресс-центр ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором три подростка замахиваются на девочку и бьют её на глазах других школьников. В комментарии к видео говорится, что за ребёнка никто не заступился, включая школьного охранника, который видел происходящее через камеру.

У девочки врождённое нарушение зрения, ей противопоказаны любые физические нагрузки на глаза.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

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