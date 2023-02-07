Москва, 7 февраля, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Весной текущего года в Россию с визитом прибудут два министра Шри-Ланки. Об этом 7 февраля сообщила посол страны в Москве Джанита Лиянаге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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«Россию в марте посетит министр транспорта нашей страны, который ранее посещал Россию в прошлом году», ― уточнила в беседе с РИА Новости дипломат.

Кроме того, по её словам, в апреле Россию должен посетить министр, ответственный за промышленность и сельское хозяйство.

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Она добавила, что летом 2023 года планирует посетить Петербургский международный экономический форум. Приглашения на это мероприятие получили также и другие представители Шри-Ланки. Они сейчас находятся на рассмотрении в Коломбо, пояснила Лиянаге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Шри-Ланка является давним и надёжным партнером России в Азии. Он подчеркнул, что отношения двух стран отличает атмосфера доброжелательности и готовности учитывать интересы друг друга.