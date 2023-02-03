Москва, , 18:39 — REGNUM Шри-Ланка является давним и надёжным партнером России в Азии. Об этом 3 февраля говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Шри-Ланку. 2020 год © Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

На мероприятии, посвящённом 75-летней годовщине независимости Шри-Ланки, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов зачитал послание Лаврова.

«Шри-Ланка давний и надежный партнер России в Азии. Наши народы объединяют чувства дружбы и взаимной симпатии», — говорится в послании министра.

Он отметил, что Шри-Ланка пользуется заслуженным авторитетом у международного сообщества, а российско-ланкийские отношения основаны на принципах доверия и равноправия.

По словам российского министра, отношения двух стран отличает атмосфера доброжелательности и готовности учитывать интересы друг друга.