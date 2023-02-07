Власти Японии вернули термин «незаконная оккупация» в отношении части российских Курильских островов

Токио, , 08:41 — REGNUM Термин «незаконная оккупация» в отношении южных российских Курильских островов возвращён японскими властями. Такое словосочетание содержится в обнародованном 7 февраля тексте итогового заявления участников ранее завершившегося ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий (так в Японии называют часть российских Курильских островов — прим. ред.)».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неприемлемо, что четыре северных острова были незаконно оккупированы Советским Союзом 77 лет назад и остаются таковыми и сегодня», — приводит текст документа ТАСС.

В указанном мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава МИД страны Ёсимаса Хаяси, а также некоторые другие японские депутаты и правительственные чиновники.

Отметим, японские власти не использовали термин «незаконная оккупация» во время нахождения на посту главы правительства Японии премьер-министра Синдзо Абэ и он не использовался в официальных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японские власти якобы всё ещё продолжают сохранять нацеленность на заключение мирного договора с Россией.