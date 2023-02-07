Токио, 7 февраля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Японские власти всё ещё продолжают сохранять нацеленность на заключение мирного договора с Россией. С таким утверждением 7 февраля выступил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Ёсимаса Хаяси

«Что касается вопроса по «северным территориям» (так в Японии называют часть российских Курильских островов — прим. ред.), то наша дипломатическая позиция, согласно которой мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения проблемы территорий, не изменилась», — сказал он.

Также глава МИД Японии уточнил, что в Токио считают одним из своих главных приоритетов возобновление проекта по посещению бывшими японскими жителями южных Курильских островов могил и надеются, что такие визиты будут скоро возобновлены.

При этом Хаяси снова раскритиковал спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и пообещал, что японская сторона продолжит жёсткое давление санкциями на Россию.

«В то же время относительно вопросов, в частности, экономической деятельности, таких как рыболовство или безопасность судоходства, то есть относительно вопросов, которые Япония и Россия должны решать как соседствующие страны, мы будем в наших действиях исходить из национальных интересов Японии», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить с Россией мирный договор.