Зерновую сделку необходимо продлить в марте 2023 года — замгенсека ООН Гриффитс

Нью-Йорк, США, , 19:37 — REGNUM Зерновая сделка, в соответствии с которой украинская пшеница поступает по Чёрному морю в ряд стран в рамках Всемирной продовольственной программы, должна быть продлена. О важности её продления заявил в ходе заседания Совбеза ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Мартин Гриффитс. U. S. Department of State from United States

Он отметил, что «черноморская зерновая инициатива позволяет экспорту продовольствия продолжать достигать глобальных цепочек поставок». Благодаря этому ценам на зерно не позволяют расти, также поддерживается «важный источник поставок пшеницы для Всемирной продовольственной Программы», считает Гриффитс.

По словам заместителя генсека ООН, организация также намерена «продлить инициативу в марте». Это имеет «решающее значение».

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Ранее сообщалось, что в середине ноября зерновая сделка была автоматически продлена в Стамбуле на 120 дней. Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.