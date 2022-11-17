Москва, , 14:16 — REGNUM «Зерновая сделка» будет автоматически продлена на 120 дней, сообщили 17 ноября в МИД России.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве напомнили, что сделка будет автоматически продлена, если не поступает возражений.

«Таких возражений не поступило», — заявили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что Россия допускает пролонгацию соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату. В МИДе также рассказали о том, что в европейских портах началось разблокирование российских удобрений. Их Москва безвозмездно передаёт нуждающимся странам.